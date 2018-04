Nem volt nő, akit ne csalt volna meg Pablo Picasso

Pablo Picasso nevét, festményeit világszerte ismerik, tökéletes választás volt a National Geographic részéről, hogy Einstein után a festőművészt választották Géniusz című sorozatuk főszerepére. A tízrészes széria nem csak a vászon mellett festegető öreg művészt, hanem a tehetségével ismerkedő, állandóan rajzoló kisfiút, a lázadó, bordélyházakban gyakran megforduló tinédzsert, a nőket szédítő, elismert hírességet és az apát, a férjet és a szeretőt is bemutatja.

1881 októberében, a dél-spanyolországi Malagán nagy ijedtséget keltett az újszülött Picasso, a szülésnél segédkező bába szomorúan közölte a vajúdó anyával, hogy elsőszülöttjét máris elvette az isten: a kisfiú belilult fejjel, élettelennek tűnve, levegővétel nélkül érkezett a világra. Eltelt néhány másodperc, mire a szobában tartózkodók közül nagybátyja fölé hajolt, szivarfüstjéből ráfújt, és a kicsi felsírt – így indult a világszerte ismert festőművész élete, és ezzel a jelenettel kezdődik a Géniusz második szériája.

A három Picasso

A National Geographic sorozata Picasso életének legfontosabb állomásait, legnagyobb csalódásait, fájdalmait is éppúgy bemutatja, mint az útkeresést, a boldogságot és a hírnévvel járó fényűző életet.

A történet egyszerre több idősíkon zajlik: az első epizódban egyszerre ismerjük meg a szorgalmas kisfiút, aki még csak próbálkozik a rajzolással; a lázadó tinédzsert, aki nem akar megfelelni a tanárok által követelt szabályoknak; és az idősödő művészt, aki a spanyol republikánus párt kérésre a háború ellen ragad ecsetet – láthatjuk, milyen körülmények közt, hogyan készült a Guernica, ami hamar a háborúellenesség szimbólumává vált, és egyike Picasso legismertebb műveinek.

A kisfiú Picasso édesapjától tanulta a rajzolás, festés alapjait, de mivel a spanyol festő, José Ruiz y Blasco, művészetéből nem tudta eltartani a családot, rajztanárnak állt. Fiának akarta átadni minden tudását, nagyon bízott Pablo tehetségében - akárcsak az édesanyja, kinek egyik ismertté vált mondata a sorozatban is elhangzik.

„Ha beállsz katonának, tábornok lesz belőled, ha szerzetesnek mész, a végén te leszel a pápa.”

Én festőnek mentem, és Picasso lettem - tette hozzá később a már befutott művész.

Nők, feleségek, szeretők

Az idősebb Picassót Antonio Banderas játssza, aki ugyanabban a spanyol kisvárosban, Malagán született, és már gyerekként is sokat hallott a festőóriásról, a fiatal énjét pedig Alex Rich kapta. A színészek remekül hozzák a közös karaktert, egyáltalán nem zavaró, hogy a történet ugrál az időben: a két Picasso jellemben, mentalitásban ugyan egész más, de külsőben, mozgásban, mimikában ugyanaz.

Pablo Picasso a legtermékenyebb alkotók közé tartozik, több mint ötvenezer műalkotás fűződik a nevéhez – a sorozat amellett, hogy művészi oldalát, korszakait, és az alkotás folyamatát bemutatja, a magánéletével is éppen annyit (vagy tán többet) foglalkozik. Nők, feleségek, szeretők, szerelmes rajongók befolyásolták a művész életművét, szerelmi és testi kalandjai nélkül nehéz is lenne őt bemutatni.

Első szexuális aktusa kisfiúként egy bordélyházban zajlott, de szüzessége elvesztése után még kínált fel valamennyi pénzt az örömlánynak, hogy az levetkőzzön, és meztelenül is megmutassa magát: elsősorban azért ment, hogy fedetlen női testet lásson, hogy minél szebben, hitelesebben le tudja festeni - már ekkor mozgatta fantáziáját a női test, a nő ábrázolása.

A sok nő közül Marie-Therese Walter és Dora Maar bukkannak fel az első részben, rögtön egymásnak is esnek az egyik jelenetben: egyszerre keverednek a festő műtermébe, és összeverekednek - Picasso az esetet élete egyik legszebb emlékeként emlegette később.

Samantha Colley kapta a fotóművész Dora Maar szerepét, akit a legtöbbször hisztériás rohamoktól szenvedő, síró nőként ábrázolt festményein. Ő keverte bele a politikába, nagyjelentőségű drámai művei keletkezését pedig szorgosan végigfényképezte az utókornak - ezt a sorozat is dokumentálja, mindig ott van nála a gépe, és folyton fényképezi a művészt.

Marie-Therese Walter akkor szült kislányt a festőnek, mikor annak szíve már jó ideje legújabb szerelméért, Dora Maarért dobogott - nem véletlenül volt akkora feszültség a két nő között. Az elemzések szerint róla készültek a festő legszebb, legszelídebb festményei, őt Poppy Delevingne játssza.

Természetesen a festő többi szerelme is szerepet kap majd a sorozatban – állítólag nem volt olyan nő az életében, akit ne csalt volna meg, volt, hogy egyszerre több szeretőt is tartott.

Sok a magyar helyszín

A sorozatot Malagán, Máltán, Párizsban és Barcelonában is forgatták, de a legtöbb jelenet Magyarországon készült. A Nyugati Pályaudvart, a Néprajzi Múzeumot, a Duna Palotát, a Fóti Templomot, az aszódi Podmaniczky-Széchenyi Kastélyt, vagy akár Szentendre óvárosának kacskaringós utcáit is felismerhetik a nézők, de a stúdióban felvett jelenetek ugyancsak itthon, az etyeki Korda Stúdióban készültek. Több mint fél évig dolgozott hazánkban a közel kétszáz fős stáb, a stáblistára sok magyar szakember neve is felkerült.

Picasso, aki már életében legenda lett, 91 évesen, 1973. április 8-án halt meg, életéről több könyv, film is készült azóta, ezeket egészíti ki a National Geographic sorozata. A Géniusz: Picasso április 22-én 20 órakor dupla epizóddal debütál Magyarországon.