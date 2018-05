Sztárok problémás gyerekei, akik megjárták a börtönt

Michael Douglasnek, Jackie Channek, Hulk Hogannek is zűrös fia van, de korántsem ők az egyetlenek a sztárok gyerekei között, akik ültek már börtönben. A legtöbben drogügyletekkel buktak le, de volt olyan is, akit emberölésért ítéltek el, mást pedig azért zártak be, mert eszméletlenre rugdosott egy vadidegen férfit. Íme, néhány balhés gyerek a sztárvilágból!