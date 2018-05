Már a helyszínen készül az Eurovízióra a magyar esélyes

Megvolt A Dal-t megnyerő AWS első próbája az idei Eurovíziós Dalfesztiválnak helyet adó Lisszabonban, jövő héten már élesben nyomják a srácok.

Az Eurovízió idei magyar indulója, az AWS zenekar május 2-án átesett az első próbáján a jövő heti verseny helyszínén, a lisszaboni Altice arénában.

Az énekes, Siklósi Örs így értékelte a próbát: "A Dal előtt nem szerepeltünk televíziós műsorban, így már ez is új élmény volt számunkra. Rendkívül profi körülményekkel találkoztunk Lisszabonban: a színpad és a pirotechnika is hatalmas. Először a koreográfiára koncentráltunk, nagyon rugalmas és segítőkész a stáb, így néhány dolgon változtattunk is, hogy minden mozdulat jól jöjjön ki."

Először itt próbálták ki élesben az előadás egyik fontos elemét, amikor Kökényes Dániel gitáros leugrik a színpadról. "Elsőre kicsit ijesztő volt a stage diving: végül háttal, gitárral a kezemben fogok beugrani a közönségbe. Minden próbakörben egyre jobb lett, úgy érzem, hogy a végére sikerült eltalálni a megfelelő ütemet" – mondta a zenész.

Az AWS következő fontos feladata a szombati második próba lesz, amin tovább tökéletesítik a produkciót, amellyel május 10-én, az Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntőjén, 13. fellépőként állnak színpadra.

A verseny május 8-i és május 10-i elődöntőit, valamint a május 12-i döntőt is élőben közvetíti a Duna Televízió, addig is nézzen bele az AWS első lisszaboni próbájába!