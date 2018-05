Ez az ördögűzés sajnos nem sikerült

Elkaszálta a FOX Az Ördögűző című sorozatot.

Ez a tévés kaszák napja, egy fekete péntek, mert a délelőtti három sorozat után (itt olvashat róluk), kimondták a The Expanse, a Taken és a The Exorcist halálos ítéletét is.

Az Ördögűző Jeremy Slater drámai sorozata, 2016-ban rajtolt. Első évadja még viszonylag élvezetes volt a horror rajongói számára, a második teljesen érdektelen: egészen érthetetlen, mennyire lerontották az ismert mozis brandet. A thriller-horror kaszája nem meglepő, a FOX legrosszabb nézettségű sorozata volt, alig 1,3 millió amerikai követte, célcsoportban meg 0.4-es ratinggel ment.