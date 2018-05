Michael Douglas brutális jövőt tár elénk

Michael Douglas új sorozaton dolgozik, jön a durva jövőképet felvázoló Silo.

Michael Douglas a San Francisco utcáin című krimisorozattal vált ismertté a hetvenes évek elején, most pedig visszatér a városba, annak nem túl fényes jövőjét mutatja be a Silo című projekttel.

A széria története szerint a túlnépesedés és a természeti erőforrások kimerülése miatt az emberek zárt közösségekbe, úgynevezett silókba kényszerülnek, a Föld számos nagyvárosában falak között kell élniük.

Douglas produceri munkáját íróként a Grace kliniká-ért három Emmy-díjra jelölt Peter Horton és a True Blood-ért szintén Emmyre jelölt Raelle Tucker segíti, a projekt egyébként az Atrium TV-nek készül, amely egyfajta forgalmazói klub, tagja például a Televisa és a Deutsche Telekom is.

Az Atrium három másik drámai sorozatot is kínál a terjesztőknek, azokat sem akármilyen nevektől: a Sherlock producerei a Doktor Zsivágó-t adaptálták; a Drót alkotója, David Simon a spanyol polgárháborúban harcoló amerikaiakról mesél az A Dry Run: The Lincolns In Spain-ben; a Narcos-t is gyártó Gaumont pedig a görög mitológia női harcosait idézi meg a The Last Amazon-ban.