Családja miatt vetkőzik a 66 éves Cicciolina

Cicciolina 66 évesen is vállalja a vetkőzést, ennek elsődleges oka, hogy családját tudja segíteni a pénzzel.

Cicciolina szerint fontos a pénz, hiszen a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem dúskál az anyagiakban, ráadásul a testvéreit és a családját is támogatnia kell.