Halottat hoznának vissza a menő sorozatba

Jon Bernthal bukkant fel a The Walking Dead forgatásán.

Az apró Senoia település Georgia államban található, ezek a környéken forog nagyrészt a Walking Dead: a hírek szerint itt tűnt fel Jon Bernthal. A spekulációk szerint nem csak haveri látogatásra ment oda, talán fel fog bukkanni a folytatásban.

Ez persze csak egy elmélet, és nem is arról van szó, hogy teljes értékű karakterként térne vissza. Nem is nagyon tehetné, hiszen Rick egykori legjobb barátja, Shane a 2. évadban meghalt, maga Rick intézte el. Ha jelenetei lesznek, ha forgatnak vele, akkor inkább arról van szó, hogy valaki (Rick?) álmában tűnik fel, esetleg hallucinál majd a sorozat főhőse, aki a folytatásban amúgy is egyre kevesebb szerepet kap.