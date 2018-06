360 millió forintért adná el szexvideóját egy tévésztár

Gemma Collins állítja, hogy a szexvideója jobb, mint Kim Kardashiané, de 1 millió fontot, nagyjából 360 millió forintot kér érte.

A The Only Way Is Essex című realitysorozatból ismert Gemma Collins arról mesélt a The Sunnak, hogy egyik korábbi szerelmével készített egyszer egy szexvideót, ami szerinte igen jól sikerült, Kim Kardashian hasonló filmjét is letaszítaná a trónról – már ha megjelenne.

A tévés celeb azt mondta, egymillió fontért, vagyis nagyjából 360 millió forintért nyilvánosságra hozná a felvételt, ami jelenleg a házában található valamelyik telefonján.

Collins azt is elárulta, annak idején azért készítette a videót, mert nagyon szerelmes volt a férfiba, aki vele együtt szerepel rajta, úgy érezte, mindig jó lenne visszanézni az aktusukat.

A nőt a The Only Way Is Essex után több realityben és vetélkedőben is láthatták a britek, benne volt például a Celeb vagyok, ments ki innen! helyi változatában, valamint a Big Brother-ben és a Celebrity Big Brother-ben.