Peller Anna elárulta, milyen módszerrel sikerült lefogynia

A színésznő gyerekkora óta küzdött a túlsúllyal, sosem volt igazán elégedett magával - nemrég azonban életmódot váltott, teljesen elhagyta a húst, majd az állati eredetű ételeket is, az eredmény pedig szemmel látható.

Peller Anna nemrég áttért a vegetáriánus, majd a vegán életmódra, melynek köszönhetően energikusabb, mint valaha. Annak pedig külön örül, hogy a húsmentesség a gyermekkora óta tartó súlyproblémát is megoldotta.

"Egy éve döntöttem úgy, hogy elhagyom a húst, vegetáriánus lettem, néhány hónapja pedig már semmilyen állati eredetű ételt nem eszem, vegán vagyok. Az volt a vágyam, hogy ne kelljen többé palástolnom a testem. A derekamra pulcsit kötni, mert azzal talán jobban takarom magam, közben éppen szélesít. Érdekes, ezt a mai napig eljátszom, mert még mindig nehezen hiszem el, végre kezd jó alakom lenni" - mondta a Blikknek.

Párja és kislánya továbbra is esznek húst, így általában kétfélét főz otthon. Mint a lapnak elmondta, egyre ügyesebb a konyhában, gyakran dobozokban viszi magával az elkészített vegán fogásokat. A színésznő azt is elárulta, hogy most 69-70 kilót mutat a mérleg, de a cél a 65 kiló elérése.