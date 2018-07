A negyedik évadot forgatja a napokban az Egynyári kaland című népszerű ifjúsági sorozat stábja. Az alkotási folyamat különlegessége, hogy a köztévé szemléletének hála Zomborácz Virág egy személyben jegyzi a gyártás meghatározó elemeit. Az évadról évadra növekvő siker okairól beszélgettünk az alkotóval.

A nyár közepén tartunk. Sikerült pihennie néhány napot, vagy a „forgatás a nyaralás”?

Zomborácz Virág: Heti váltásban vagyunk a rendezőtársammal, Akar Péterrel, így azokon a napokon, amikor ő forgat, tudok pihenni, de előfordul, hogy ilyenkor is akad tennivaló. Több mint harminc helyszínen forog a negyedik évad, így gyakran a szabadnapokra is esik valamilyen megbeszélés, terepszemle, díszletátvétel.

Mi áll a sorozat elvitathatatlan sikere mögött?

Z.V.: Magyarországon nagy hagyománya van az ifjúsági sorozatoknak, amik aztán egyszer csak eltűntek a tévéből. A köztévé jó érzékkel élesztette fel ezt a hagyományt, az Egynyári kaland első évada frissességével, könnyedségével, humorával aratott sikert.



Nem annak ellenére jó, hogy magyar, hanem éppen azért: a balatoni hangulat mindenki számára ismerős.

Az Egynyári kaland alkotása a hazai sorozatpiacon unikum. Kérem, mutassa be néhány szóban, mennyiben zajlik az alkotási folyamat másként!

Z.V.: A köztévé mert kockáztatni azzal, hogy nem külföldi licence-t vásárolt, hanem teljesen eredeti koncepciót valósított meg. Az alapötletet követve – hat fiatal, három fiú és három lány a magyar tengernél nyaral, dolgozik, lesz szerelmes, csalódik, stb. – kell kialakítani a storyline-t, nem pedig egy, már létező sorozatot másolva.

Sok sorozat licence-k alapján készül, azonban az Egynyári kaland esetében a Duna Televízió megteremtette az alkotói szabadság egy nagyon magas fokát, hiszen „szabad kezet kap” többek között írásban, rendezésben, castingban, és az alkotótársak kiválasztásában is. Döntési jogkörrel rendelkezik, melyik ismeretlen színészekből lesznek hazai sorozatsztárok. Ez a szemlélet mit jelent az ön számára?

Z.V.: Nagyon jólesik ez a fajta bizalom, de nem szabad elfelejteni a Pókemberben tanultakat: „a nagy hatalom nagy felelősséggel jár”. Egy ilyen volumenű forgatáshoz elengedhetetlen a biztos gyártói háttér, ami biztosítja a körülményeket ahhoz, hogy a végeredmény jó minőségű legyen.

Ez az alkotási lehetőség a gyártási folyamat mely fázisaiban érezteti hatását leginkább?

Z.V.: A forgatókönyv az alapja az egész folyamatnak, azaz az írás közben élvezett szabadság érezteti a hatását a munkafolyamat többi részében is. Hiszen az írás során dől el, hogy milyen új szereplőket fogunk keresni, milyen helyszínekre lesz szükség. A gyártási folyamatban meghatározó a stáb, akikkel így a harmadik közös évadra remek közösséggé értünk, és akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni. Együtt erő vagyunk, ahogy tartja a mondás.

Hol tartanak most a forgatási folyamatok?

Z.V.: A negyedik évad hetvenkét napos forgatásának a közepe táján járunk. Már forgattunk a Balatonnál szezon elején, most budapesti napjaink vannak, de nyár végén visszatérünk a déli partra, és ott fejezzük be a munkát.

A nézők hamar az Egynyári kaland rajongóivá váltak. Mit gondol, ki a célközönsége a sorozatnak? A rajondók a sorozat szereplőivel öregszenek, vagy minden évad mást szólít meg?

Z.V.: A sorozat célközönsége eredetileg a fiatal korosztály, hiszen az Egynyári kaland első évada vállaltan ifjúsági sorozatnak indult. De a tapasztalat azt mutatja, hogy minden korosztályból vannak nézőink, a sok szálon futó történetben mindenki talál magának kedvére valót.

A második évadban a főszereplők már nem frissen érettségizett fiatalok, hanem fiatal felnőttek, ezért ennek megfelelően a történetben a hangsúlyok is máshová kerültek. Például már nem az első szerelem és az összejövés, hanem a kapcsolat megtartása lett a tét. A harmadik évad pedig helyszínében váltott nagyot, ez ugyanis nagyrészt Budapesten játszódik. Ez a változtatás alkalmat adott, hogy megmutassuk a karakterek egy másik arcát is, hogyan boldogulnak a fővárosban. A negyedik évadra a Duna Televízió nyolc részt rendelt az eddigi hat helyet, így több játékidő lesz kibontani a cselekményt, a nézők tovább élvezhetik

Zsófi, Bence, Levi, Luca, Ákos és Enikő kalandjait.