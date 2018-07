Nem vártunk hiába az Interjú a vámpírral sorozatváltozatára

Hosszas várakozás után úgy tűnik, mégiscsak lesz sorozat az Interjú a vámpírral című könyvből és folytatásaiból.

A Huluhoz került Anne Rice és fia, Christopher projektje, vagyis a terv, hogy az Interjú a vámpírral-t is tartalmazó, tizenkét könyvből álló regénysorozatból, a Vámpírkrónikák-ból sorozat készüljön.

A vállalkozásnak hosszú története van, Rice ugyanis már 2016-ban bejelentette, hogy tévés változatot készítene a műveiből, a következő évben a Paramount TV meg is vette a jogokat. Idén januárban Bryan Fuller is csatlakozott a megvalósításhoz, májusban azonban ki is lépett, így a jogok visszakerültek a Rice családhoz.

Most a Hulu folytatja a kezdeményezést, A szolgálólány meséjé-t is gyártó csatornánál készülhet tehát a sorozat a történetből, amit 1994-ben láthattunk már filmen is Tom Cruise-zal és Brad Pitt-tel.