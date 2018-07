A gyerekvállalásról beszélt Rúzsa Magdi

Az énekesnő nemrég bejelentette, hogy 2020-ig nem lesz budapesti koncertje, így sokan azt gondolták, babát vár, és ezért vonul vissza - Rúzsa Magdi elárulta, hogy nem terhes, a családalapításban is ugyanolyan tudatos, mint a karrierépítésben.

"Nem fogok kevesebbet dolgozni az elkövetkezendő két évben, csak Budapesten 2020-ig ez lesz az utolsó fellépésem. Egyszerű oka van: ez minden alkalommal így van, amikor Aréna-koncertre készülünk. Szóval nem, nem várok babát" - mondta a Borsnak.

A lapnak arról is beszélt, hogy a magánéletében is tudatos, előre tervez. "Azt persze én sem tudom befolyásolni, hogy kibe leszek szerelmes. De azt már igen, hogy ha megtaláltam a páromat, akkor figyeljek és vigyázzak rá. Ugyanígy tudatos vagyok a gyerekvállalás kérdésében is, készen szeretnék állni rá, azt érezni, hogy a maximumot fogom majd tudni nyújtani egy gyereknek."