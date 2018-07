Valamire nagyon készülnek a The Walking Dead alkotói

Elképzelhető, hogy a Fear the Walking Dead mellett másik testvérsorozat is készül a The Walking Dead-hez, legalábbis erre utalt a produkció főnöke.

A The Walking Dead producere, a komplett franchise-ért felelős Scott M. Gimple a San Diego Comic-Conon talányosan válaszolt arra a kérdésre is, hogy mi várható legközelebb a The Walking Dead univerzumában.

"Jelenleg épp dolgozunk valamin, ami majd megválaszolja ezt a kérdést, úgyhogy én most erre nem fogok válaszolni. Sokféle anyagunk készül, sok újdonságon dolgozunk, ahogy a hónapok telnek, egyre többet tudok majd mondani" – titokzatoskodott.

Gimple arról is beszélt, hogy lehetnek további crossoverek is a The Walking Dead és a Fear the Walking Dead között, vagyis meg-megjelenhetnek szereplők az egyik sorozatból a másikban, még úgy is, hogy az anyasorozatban jelentős időugrásra számíthatunk.