Irtózatos összegeket keresnek a friss realitysztárok

Egy valóságshow-val frissen ismertté vált celeb 260 millió forintot is összeszedhet egy évben, csak az Instagramról.

Nagy-Britanniában nemrég fejeződött be az Éden Hotel-re emlékeztető párkereső műsor, a Love Island, amelynek nyertese, Dani Dyer nagyon jól megélhet frissen szerzett hírnevéből.

A színész Danny Dyer lányának jelenleg 2,4 millió követője van az Instagramon, amit a hirdetők is kihasználhatnak, a lány akár 5 ezer fontot, 1,7 millió forintot is elkérhet egy-egy szponzorált posztért – vagyis heti több alkalommal számolva az éves bevétele a 750 ezer fontot, 260 millió forintot is elérheti.

A This Morning című reggeli műsorban a pár celeb ügynökeként ismert Matt Nicholls arról beszélt, hogy a realitykben nem mindig a nyertes jár a legjobban, példaként a One Directiont hozta fel, amely nem nyerte meg az X Factor-t, mégis elképesztő népszerűségre tett szert – vagyis nem csak a győztes tud ennyi pénzt keresni reklámokkal, személyes megjelenésekkel.