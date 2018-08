Az NCIS: New Orleans-ban több mint 70 epizódban látott Shalita Grant összeházasodott a barátnőjével, Sabrina Skauval, akivel 2016-ban ismerkedtek össze az interneten. A ceremónia szűk körben, 25 vendég előtt zajlott a San Franciscó-i városházán, ahol Kaliforniában az első törvényes melegházasságot is szentesítették – a színésznő és párja ezért is választották helyszínül. Az esküvőről egy exkluzív fotót megnézhet a People magazin oldalán, alább pár kép Grantről.