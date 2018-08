52 éves, de eddig is sem öltözködött túl konzervatív módon.

Janet Jackson égnek álló konttyal, szögecses nyakörvben és gót, dark dresszben jelent meg a Black Girls Rock médiaeseményen: eddig is szerette a bizarr cuccokat, most sem tagadta meg magát. A díjkiosztót 2007-ben rendezték meg először, akkor Missy Elliott volt az egyik nyertes, később Naomi Campbell, Alicia Keys, Kerry Washington, Queen Latifah, Rihanna, Venus Williams is kapott díjat. Alább Janet három újabb képe.