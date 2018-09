Zalatnay Sarolta szerint Tóth Gabi alakíthatná őt

Zalatnay szerint tehetsége, karaktere és külseje miatt is Tóth Gabi lenne a tökéletes választás önéletrajzi filmje főszerepére.

Az énekesnő régi vágya, hogy film készüljön az életéből, a főszerepre pedig Tóth Gabit tudná elképzelni.

"Nem adtam fel a legnagyobb tervem, szeretném megvalósítani az életrajzi filmemet. Már jó ideje összeállt a forgatókönyv a fejemben, sőt már többször majdnem el is indult a dolog, csak mindig valami anyagi nehézségbe ütköztem. Segítséget nem kértem, mert bár valahol a zsigereimben érzem, hogy ebből csak jó sülhet ki, eddig féltem az elutasítástól. Nagyon nehezen dolgoznám fel. De most valahogy átlendültem, nagyon elhatároztam magam, és remélem, a fordulat is bekövetkezik" - mondta a Borsnak.

"Sokat gondolkodtam már a színésznő személyén, aki engem alakítana, de ugye, ide hang is kell. No meg lendület, ami bennem volt épp elég, és van a mai napig is. Gondolkodtam azon is, ki az, aki külsőben is jó lenne, és leginkább Tóth Gabit tudnám elképzelni a szerepben" - árulta el.

A lap megkérdezte Tóth Gabit is, hogy mit szól az ötlethez, ő pedig nagyon örült neki, ha felkérnék, szívesen igent mondana a szerepre.