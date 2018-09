Meghalt a Família Kft. egykori főszereplője

66 éves korában meghalt Ádám Tamás színész, akit a legtöbben a Família Kft. Szép Károlyaként ismertek.

A Ripost írta meg, hogy meghalt Nagy Sándor Tamás, művésznevén Ádám Tamás.

1952. május 23-án született Győrben Nagy Sándor Tamás néven. Először a győri Kisfaludy Színház, majd később a szolnoki Szigligeti Színház és a budapesti Radnóti Színház tagja volt, a kecskeméti Katona József Színház társulatában is játszott, majd szabadúszó színész-rendezőként dolgozott. Kirakatrendező iskolát is végzett , olykor a díszleteket és a jelmezeket is ő tervezte.

A Szomszédokban Mágenheim doktor kollégáját alakította 1988 és 1989 között, de feltűnt az Angyalbőrben és a Linda sorozatokban is. Igazán a Família Kft.-vel lett ismert, ahol Szép Károly szerepében láthatták a nézők 1991 és 1999 között.

A színész még a nevét is megváltoztatta a sorozat miatt: a készítők azt kérték, válasszon valami "blikkfangosabb" művésznevet, főleg, hogy Nagy Zoltán (Kövér Lajos alakítója) akkor már benne volt a stábban. Az Ádámot fia keresztneve után választotta vezetéknévnek, azóta pedig a fiú, Nagy Ádám is ismertté vált, a Roy és Ádám nevű zenekar tagjaként.

Ádám Tamás 2010-ben felidézte az Origónak a sorozatot, később is szép emlékként tekintett vissza rá.

"Az én életemben nagyon fontos nyolc év volt, más, mint amit előtte és utána csináltam, hisz a Família Kft.-n kívül csak színházzal foglalkoztam. Nagyon érdekes volt megismerkedni egy más műfajjal, ahol más technikákra van szükség, mások a kívánalmak. Ha valami hasonlóra kérnének fel, ma is örömmel megcsinálnám. Nem az akkori népszerűség hiányzik, mert annak ma is van hozadéka, főleg, hogy a sorozatot többször ismételték már" - mesélte akkor.

A színész a lap szerint tragikus körülmények között halt meg, halálát a rendőrség vizsgálja.