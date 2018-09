Ha még nem látta Palvin Barbi gyerekképű barátját, íme ő

A jelenleg leghíresebb magyar modell már többet is posztolt róla.

Dylan Thomas Sprouse 1992-ben, Olaszországban született, amerikai szülőktől, akik ott tanítottak angolt. Amerikai színész, van egy ikertestvére is. Zack Martin karakterét vitte a Disney Channel-féle The Suite Life of Zack & Cody sorozatban, illetve a The Suite Life on Deck-ben. A forgatások után tanulni ment, a New York University hallgatója lett. Az iszonyatosan hülye magyar fordítást kapott Varázslók a Waverly helyből című sorozatban, illetve a világsikert aratott Hannah Montanában is felbukkant. Alább pár Palvin Barbis fotó.