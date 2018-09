Boldogtalan a világ leghíresebb fenekének tulajdonosa

Kim Kardashiannak a védjegyévé vált jókora feneke, a realitysztár azonban cseppet sem szereti a hátsóját, sokszor zokog miatta.

Óriási meglepetést okozott a rajongóinak Kim Kardashian, aki családi realitysorozata, a Keeping Up With the Kardashians legutóbbi adásában azt mondta, naponta sír a feneke miatt.

Az egész úgy kezdődött, hogy Kourtney megjegyezte, Kim feneke óriásinak tűnik, amikor leül, mire Kris leoltotta a lányát a faragatlansága miatt – amit Kourtney kikért magának, hiszen ő úgy tudta, hogy Kim szereti, hogy az átlagnál jóval nagyobb a hátsója.

Az érintett ekkor csattant fel: "Nem igaz, nem szeretem! Napi szinten sírok miatta!" – fakadt ki. Ehhez képest viszonylag sűrűn mutogatja magát hátulról is az Instagramon, de ez már egy másik kérdés.