Rózsa György büszke rúdtáncos lányára

Rózsa György elárulta, igen büszke lányára, Csillára, aki rúdtáncstúdiót vezet, a napokban pedig szexi fotósorozat készült róla.

Rózsa György rúdtáncos lányáról, Csilláról mi is közöltünk már korábban egy galériát, most pedig szexi fotósorozat készült róla, amivel a fogyását ünnepelte meg – ezeket a képeket a Bors oldalán nézheti meg, az apa-lánya páros is nekik nyilatkozott.

„Egy apának az a dolga, hogy akkor legyen boldog, ha a lánya boldog. Én igazán örülhetek, hogy Csilla olyasvalamit talált az életében, amit ennyire tud élvezni. A rúdsport szerintem kevésbé erotikus, mint a balett, hiszen itt Csilla egyedül végzi a gyakorlatokat, míg a balettben sok kontaktus van a férfi és nő között, a pas de deux nevű mozdulatsor közben a férfi végig hozzáér a nőhöz, forgatja, dobálja” – mondta Rózsa György lánya foglalkozásáról.

„Egész életemben a szép nők bűvöletében éltem, örülök, hogy Csilla egy közülük. Szerettem látni, ahogy a színpadon táncol, és most sincs ez másként a rúdtánccal. Persze könnyen lehet, hogy valaki azért jár ilyen edzésre, hogy tessen a párjának az ott elsajátított mozdulatokkal, de azért ez a sport már régen sokkal több, mint a bárok füstös világa és a tiszta szexőrület” – tette hozzá a legendás képernyős.

Azzal Csilla is tisztában van, hogy milyen előítéletek övezik a szakmáját, erről így vallott: „Azért ma már egyre kevesebb az előítélet, és egyre többen ismerik el, hogy ez egy valódi kemény sport. Igaz, hogy egészen más a szerelés, mint amikor balett közben angyalian röpködött körülöttem a szoknya, de azért van ilyen kevés anyag rajtunk a rúdon, hogy jobban tudjunk tapadni, kevesebb legyen a baleset. A versenyeken még csak nem is lehet semmi kihívó vagy pajzán rajtunk.”