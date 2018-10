Volt barátja verte agyon a tévéműsorban is látott nőt

34 évesen meghalt a The Real Housewives of Dallas-ban is látott Donna Alexander, az otthonában verte össze a volt barátja.

Donna Alexandert a texasi Grand Prairie-ben lévő házában verte meg a volt barátja: fejsérülésekkel szállították kórházba, de már nem tudtak rajta segíteni – a volt barátját, Nathaniel Mitchellt először testi sértésért tartóztatták le, majd a vádat emberölésre módosították.

Alexander volt a dallasi Anger Room alapítója, az általa működtetett helyiségekben az összes berendezési tárgyat szétverhették a fizető vendégek, így vezetve le a feszültséget.

A vállalkozás a Nem átlagos feleségek-sorozat Dallasban játszódó kiadásában, vagyis a The Real Housewives-ban is szerepet kapott, az egyik epizódban így Alexander is megjelent.