Eljárás indul az RTL Klub undorító Szenzációs négyes című műsora miatt

Hatósági eljárás keretében vizsgálja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az RTL Klub Szenzációs négyes című műsorszámának korhatár-besorolását - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága. Mint ahogy azt az Origo korábban megírta, a botrányos és ízléstelen műsor gyakorlatilag az első adás után megbukott.

A médiahatóság közlése szerint az eljárást azt követően kezdeményezik, hogy a műsorszám első, szeptember 2-ai adásban történtekkel kapcsolatban több beadvány is érkezett a médihatósághoz.A Médiatanács azt vizsgálja meg, hogy a televízió a műsorszám korhatár-besorolásával megsértette-e a médiatörvény klasszifikációs rendelkezéseit.

Ízléstelen és szeméremsértő

A bejelentők sérelmezték a műsorszámban látható meztelenkedést és a szexualitásra utaló, kétértelmű megjegyzéseket, amelyek, megítélésük szerint ellentétesek a jó ízléssel, szeméremsértők és káros hatással lehetnek a 16 éven aluli kiskorúak szellemi fejlődésére.

Vagyis, a bejelentők szerint a csatorna nem megfelelő korhatár-besorolást alkalmazott, amikor a műsorszámot a III., azaz a 12 éven aluliaknak nem ajánlott műsorszám-kategóriába sorolta.

A szereplőket is meglepte az obszcén fordulat

A szeptember elején bemutatott műsor valójában az I Can Do That című televíziós licencnek a koppintása. A licencet a TV2 vette meg új, Csak show és más semmi című show-műsorukhoz, az RTL-nek ezért volt fontos hirtelen összefércelnie egy iszonyatosan gyenge és botrányos hamisítványt.

A műsor alpáriságát jól jellemzi, hogy az egyik kisfilmben például az Éjjel-nappal Budapest című műsor egyik szereplője kéjes és perverz örömmel váratlanul meztelenre vetkőzött két női szereplő, Tóth Gabi és Nagy Alexandra előtt. Nagy Alexandra szappanopera-szereplő reakciója őszintén rémült és megdöbbent volt. Márpedig amennyiben ez tényleg váratlan volt és nem előre egyeztetett, amiről a szereplők szerződést írtak alá, akkor ez egyértelműen szexuális zaklatás, vagyis konkrétan bűncselekmény.

Aki látta, az felháborodott

A műsort a Facebookon kommentelők is egyöntetűen

borzalmasnak, ízléstelennek, alpárinak, gusztustalannak nevezték.

„Okádok Marika ízléstelenségétől, számomra ő a nemzeti ízléstelenség mértékegysége" – idézte az egyik kommentet a Bors Oszvald Marikáról, aki pankrátorként bohóckodott.

Ha már neki nincs mértéktartása, akkor a szerkesztők is szégyelljék magukat, hogy nem segítik, hanem beletaszítják ebbe a Kossuth-díjashoz méltatlan, alpárinak is nehezen nevezhető megjelenésbe. Nem a tehetséget és kisugárzását vitatom, hanem ezt a gusztustalanságot, amit a műsor képvisel".

Mindezek tekintetében a médiahatóság vizsgálata minimum jogos.