Narnia krónikái: új film, új tévésorozat is jön

A Netflix megvette a Narnia krónikái felhasználási jogait, filmeket és sorozatot is tervez a fantasy regényfolyamból.

Több évre szóló megállapodás született a Netflix és a The C. S. Lewis Company között C. S. Lewis népszerű könyvsorozatának, a Narnia krónikái-nak felhasználási jogairól, filmes és tévés projektek is készülhetnek a közeljövőben.

A fantasy regénysorozat hét könyvből áll, de arra még nem volt példa, hogy mindegyiknek a jogai egy kézben legyenek, film is csak az első háromból készült 2005 és 2010 között: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény-t követte a Caspian herceg és A Hajnalvándor útja.

A hét könyvet összesen közel 50 nyelvre fordították le, és több mint 100 millió példányban adták el világszerte, vagyis egy igen népszerű franchise-ról van szó, várhatóan a tévésorozatnak is meglesz a kellő nézettsége.