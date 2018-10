Egy horrorfilm előzetesének is simán elmenne a Spotify reklámja, amelyben egy baba életre kel Camila Cabello slágerére, a Havana-ra. A kisfilm egy ideje már megy a YouTube-on, a képernyőre azonban nem engedi a brit reklámszövetség, mert könnyen megijeszthetné a gyerekeket – egy szülő már így is panaszkodott, miután a hirdetés pont egy ifjúsági csatornán úszott be a videómegosztón. Nézze meg ön is, ha van hozzá mersze!