Ismert színésznő előtt is maszturbált a magyar származású komikus

Sarah Silverman bevallotta, hogy a többszörös szexuális zaklatással vádolt Louis C. K. előtte is maszturbált – ő azonban beleegyezett, nem úgy, mint a többi nő.

A Sarah Silverman-program házigazdája, a humoros műsoraiért két Emmy-díjjal is jutalmazott Sarah Silverman arról mesélt Howard Stern rádióműsorában, hogy Louis C. K. az ő jelenlétében is többször maszturbált annak idején.

A magyar származású C. K.-t tavaly öt nő is megvádolta azzal, hogy a beleegyezésük nélkül maszturbált előttük, Silverman esetében azonban nem ez volt a helyzet, a komika is benne volt a dologban.

Mint azt Silverman elmondta, a karrierjük elején jártak, szinte még kölykök voltak, C. K. pedig néha megkérdezte tőle, hogy nem bánná-e, ha előtte maszturbálna. "Olykor azt mondtam, bassza meg, látni akarom, máskor határozott nemmel feleltem, olyankor elmentünk inkább pizzázni" – mesélte.

Silverman azt is hozzátette, hogy a sztorijával nem akarja C. K.-t mentegetni, hisz ők haverok voltak, teljesen más helyzetben volt, mint azok a nők, akik előtt a komikus a tiltakozásuk ellenére maszturbált.