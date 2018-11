Torres Dani elárulta, miért nem akar gyereket

Torres Dani évek óta párkapcsolatban él, de egyelőre nem gondol a gyerekvállalásra.

Torres Daniért már a Megasztár ideje alatt is sok nő rajongott, és bár ez most sincs másként, ő kitart párja mellett, akivel hét éve együtt van. Korábban az is előfordult, hogy el akarták szakítani a barátnőjétől, hazugságokat írtak róla – erről a Telenovella magazinnak mesélt.

„Az ellen nem tudok mit tenni, ha valaki a közösségi oldalakon, kommentekben ír valótlan dolgokat, vagy őszintén elmondja rólam a véleményét. Egy biztos, szeretem a szerelmemet” – mondta.

Egyelőre a zene és a karrier számára a legfontosabb, és bár betöltötte a 35. évét, nem terveznek párjával gyermeket. „Mostanában egyre inkább érzem a vágyat, hogy babánk legyen, de egyelőre még nem tudnám neki megadni azt a törődést, ami megilletné. Nagyon sűrűek a napjaim, és azt végképp nem akarom, hogy hullafáradtan hazaérve, csak kis időt tölthessek vele. Ezért egy-két éven belül még nem szeretnék gyermeket.”