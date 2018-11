Három csatorna lett kódolatlan egy hónapra

Az AXN, a Sony Max és a Sony Movie Channel jut el most több nézőhöz.

Minden szolgáltató szokott akciókat tartani, amikor olyan csatornákat tesznek ingyenessé egy időszakra, amelyek amúgy drágább csomagban vannak. Most a UPC Direct november elsejétől egészen decemberig kódolatlan időszakkal jelentkezik minden ügyfele számára. Ezúttal az AXN, a Sony Max és a Sony Movie Channel csatornái lesznek elérhetőek díjmentesen.

Az AXN-en lesz A lopás művészete (The Art of More) országos hazai premierje, az Agymenők akcióban (Scorpion) című sorozat tévépremierje, új részek jönnek az NCIS: Los Angelesből. A Sony Max csatornán Az elnök embere (Madam Secretary) című politikai drámasorozat első évadát tekinthetik meg a nézők, többek közt.

Az akció november 1-jén indult.