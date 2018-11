Másfél év kihagyás után Szinetár Dóra a napokban tért vissza a színpadra, az Operettszínház színésznője pedig meg is mutatta a követőinek, hogy néz ki, mikor a sminkesek új arcot varázsolnak neki. A látványos smink előtt is lefotózta az arcát, a két képet pedig egyszerre posztolta az oldalán - rajongói ugyanolyan szépnek találják festékek és paróka nélkül is.