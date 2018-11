Donald Sutherlandből Nicole Kidman apja lett

Donald Sutherland is csatlakozott Nicole Kidman új HBO-s projektjéhez, a The Undoing-hoz.

Hugh Grant lesz a férje, Donald Sutherland pedig az apja Nicole Kidman karakterének a The Undoing című sorozatban, amelyet a színésznő a Hatalmas kis hazugságok alkotójával, David E. Kelley-vel közösen készít az HBO-nak.

A széria alapjául Jean Hanff Korelitz magyarul is olvasható regénye, a Tudhattad volna (You Should Have Known) szolgál, a történet egy családanyáról szól, akinek az életében látszólag minden a legnagyobb rendben van, míg egy nap a férje eltűnik – a helyén pedig nem marad más, mint egy sor rettenetes felismerés.

Sutherland figurája egy nyugdíjas bankár lesz, aki apaként és nagyapaként mindent megtenne, hogy megvédje a családját.

A színész legutóbb szintén egy HBO-s sorozatban, a Bizalom-ban tűnt fel, ott azonban nem aggódott annyira az unokájáért: J. Paul Getty szerepében a váltságdíjat sem volt hajlandó kifizetni érte.