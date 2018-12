Tíz kilót hízott Koholák Alexa

Úgy érzi, a boldogság és az elégedettség jele a hízása, mégis sok kritikát kap mostanság a külsejére.

Fogyókúrába kezdett Koholák Alexa, aki most egy előtte-utána fotón mutatta meg, hogy hol tart. A bejegyzésben többbek közt arról ír, hogy megszokta a kritikákat, mostanában pedig nem csak párkapcsolata és életformájuk, hanem a külseje miatt is sok negatív visszajelzést kap. Most nincs műhaja, műkörme, műszempilljája, mint írja, "csak a tiszta lelkét" láthatják.

Tíz kilót szedett fel, ami zavarta, de szerinte a hízás az elégedettség és a boldoság jele volt nála. "Valószínű, ha már nem leszek közszereplő, visszahízok, mert nem szeretném már bizonyítani senkinek, hogy mennyire jó csaj is vagyok" - írta.

