Brutális küzdelemben dőlt el A Legbátrabb Páros fináléja

Berkiék és Laky Zsuzsiék jutottak be a döntőbe, Weisz Fanni és párja derekasan küzdött, de elhasaltak a vége előtt nem sokkal. Az utolsó percek kőkemény harcot hoztak.

A Legbátrabb Páros második évadjának is hét páros vágott neki: a folyamatosan ordibáló, extrovertált és impulzív Aurelio és Dominika, a ki tudja hányadik reality-be leigazoló, változatlanul elég nagy arccal rendelkező Berki Krisztián és Mazsi, a kisgyerekét hátrahagyó, így gyorsan kieső, és a kiesést nem is bánó Cooky és Debóra, a Barátok közben ismertté lett Csórics Balázs és Adri, az egykori szépségkirálynő, Laky Zsuzsi és Guszti, a volt Való Világ-arc Szögeczki Ági és Feri, továbbá a modell Weisz Fanni és Peti.

A változatos feladatok során Aurelio volt az egyik főszereplő (akinek beválasztása amúgy telitalálat volt, hamisítatlan reality-arc, érzelmeit látványosan megéli, sír, kiabál, szervezkedik, taktikázik, nem egy mimóza), kiesése elég váratlan volt az előző adásban, így jutottak be Weisz Fanniék a hármas (azaz hatos) döntőbe. Ott elég nyilvánvaló volt, hogy nem lesz könnyű dolguk a volt ketrecharcos Cápa és az erősen kigyúrt Berki ellen.

Kemény harc volt a végén

A döntő első felvonása egy öbölben zajlott, fémhuzalon lógtak a játékosok, úgy igyekeztek átjutni a magasban a túloldalra, a tenger vize fölött. Berki nehezen mozgatta tekintélyes súlyát, de párja igen fürge, erős volt, így összesítettben ők nyerték a feladatot, így elsőként bejutottak a fináléba.

A másik két páros később a tenger vizébe merülve próbált elevickélni a fődíjig, egy nagy levegővétellel kellett minél több ideig lenn maradni. Weisz Fanni már előre parázott szegény, remegett, úgy tűnt, hogy feladja, de igen szépen teljesített. Ennek ellenére a másik páros jutott be a fináléba, azaz Guszti és az egykori Miss Európa.

A végső párbaj elején egy ügyességi játék volt, ami jó egyensúlyérzéket követelt, de nem is ez volt a lényeg, hanem a végső küzdelem, ahol egymást kellett elhúzniuk a férfiaknak, kis piros szíveket begyűjtve. Kemény harc volt, Berki 115 kilóját kellett Laky Zsuzsi 95 kilós párjának elhúznia, és heroikus küzdelemben, de sikerült négyszer is. Látványos volt a reality vége, 4-2-re kikapott Berki Krisztián, így az Ázsia Expressz után most nem tudott nyerni TV2-es valóságshow-t.