2018 nagy szakításai, meglepő válásai

2018-ban sem volt mindenkinek felhőtlen a szerelmi élete, többen is a válás, szakítás mellett döntöttek. Várkonyi Andrea elhagyta Bochkor Gábort, Gregor Bernadett negyedszer is elvált, Ábel Anita pedig tizenhárom évnyi házasságból lépett ki idén, de szakított többek közt Katus Attila, Veres Mónika Nika és Cserpes Laura is. Nézze meg, mely magyar sztárok lettek szinglik idén!