Legyen Ön is milliomos: itt az első tíz játékos

Gundel Takács Gáborral rajtol újra a kvíz, január 2-án, a TV2-n.

A Legyen Ön is Milliomos visszatér a képernyőre Gundel Takács Gábor vezetésével. Itt az első tíz próbálkozó:

Minden adásban 10 játékos kap esélyt egy gyorsasági sorkérdés helyes megválaszolásával, hogy beülhessen abba a székbe ahol akár 50 millió forintot is nyerhet, ha mind a 15 kérdésre tudja a helyes választ.

Ahogy régen is, úgy most is minden játékosnak van három segítsége. Kérheti a stúdióban ülő közönség segítségét egy adott kérdésnél, vagy kérheti, hogy a számítógép vegye el a válaszok felét, illetve egy általa gondolt embert felhívhat, és telefonon kikérheti a véleményét az adott kérdéssel kapcsolatban.