Győzelmet hoztak a TV2-nek az új műsorai

Mindhárom fontos célcsoportban a TV2 nyerte a január 2-i nézettségi versenyt teljes napon és főműsoridőben is. A legnagyobb sikert a Gundel Takács Gáborral visszatérő Legyen Ön is milliomos! aratta, de a nézők kiemelt figyelemmel kísérték a vadonatúj, extrém sportreality, az Exatlon Hungary első epizódját is – közölte a TV2.