Curtist várták, megint nem ment, nem telefonált

A nádszegi New Red5 Club közönsége csalódott.

Úgy tűnik, Curtis megint kihagyott egy fellépést, ezúttal a nádszegi New Red5 Club közönsége csalódott benne. „Tisztelt vendégeink! Köszönjük azoknak, akik eljöttek, viszont Curtist sajnos hiába vártuk... Az okokra egyelőre még mi sem kaptunk választ. Az éjszaka folyamán többször is kerestük, de nem tudtuk elérni. Mi is legalább olyan csalódottak voltunk, mint ti!" – írta ki oldalára az üzemegység.

„Viszont nem célunk egy újabb lejárató kampány indítása, ezért kommentek helyett szeretnénk csak a megértéseteket kérni. Elnézést kérünk, az ő nevében is!" – írták mellé. Curtis még nem reagált semmit, az előző lemondott bulikat betegséggel magyarázta.

Mint ismert, Majka 2018-ban dobta ki korábbi zenésztársát, szerzőtársát a zenekarból, mert elege lett abból, hogy Curtis gyakran hagyta cserben, nem jelent meg a koncerteken. Majka akkor a kokainfogyasztást tette meg fő problémának.

Az előzményekről a cikk alatt olvashat.