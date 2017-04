Bartáék újra meghódítottak

Éppen egy hónapja találkoztam először egy bor-mesterkurzuson a nagygombosi és a mádi Barta pince boraival, amelyek már akkor is nagyon tetszettek. Tegnap a Wineglass Communication szervezett egy kötetlen kóstolót Bartáék boraiból, ahol újabb tételekkel vettek le a lábamról.

A nagygombosi borászatot Barta Károly lánya, Anna vezeti. Tőle három üde, a rosék átlagából kiemelkedő 2016-os és egy 2015-ös rosét kóstolhattunk.

Barta furmintjai bárhol megállják a helyüket. Csak ismételni tudom múltkori véleményem: a kóstoló egyik legnagyobb élménye most is a 2015-ös Öreg Király dűlő furmint válogatás volt, kicsit nagyobb cukortartalmával és izgalmas savaival.

Most megkóstolhattuk a 2016-os Öreg Király dűlő furmint válogatást is, amely legalább olyan ígéretesnek tűnik, mint a 2015-ös évjárat. Nagyon kellemes bor az Öreg Király dűlő 2015-ös hárslevelűje is. A kóstolót lezáró 2013-as 6 puttonyos tokaji aszú is kitett magáért.

Külön ki kell emelni, hogy a Wineglass Communication munkatársai Tóth Adrienn irányításával mindent megtettek a kóstoló sikeréért. A borokhoz még külön, gondosan megtervezett falatkákat is feltálaltak, így tették tökéletessé az élményt.