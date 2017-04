Ritka felvétel: krokodil eszik krokodilt Ausztráliában

Meglepő videofelvételt készítettek a nyugat-ausztráliai Kimberley régió területén található Ord-folyónál: egy bordás krokodilnak sikerült elejtenie egy kisebb Johnson-krokodilt.

A videót egy helikopterről készítette a helikopteres kirándulásokat szervező Helispirit egyik munkatársa.

A felvételen látható bordás krokodil (Crocodylus porosus) a legveszélyesebb krokodilok közé tartozik, és a legnagyobbra is nő, átlagos hossza 3,5–5 méter, ám akadnak olyan egyedek, amelyek testhossza a 7 métert is elérheti. Emiatt nem meglepő, hogy a nála jóval kisebb Johnson-krokodilt is (Crocodylus johnsoni) – amely kizárólag Ausztrália északi részén fordul elő – el tudja ejteni.

A küzdelem nem tartott sokáig, a bordás krokodil végül könnyedén legyűrte gyengébb rokonát.