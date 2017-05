Az FBI-t is érdekelhette Tesla halálsugara

Nikola Tesla vitathatatlanul a tudománytörténet egyik legérdekesebb figurája. Több száz szabadalom fűződik a nevéhez, a máig használatban lévő váltóáramú rendszerek mellett foglalkozott a röntgensugárzással, kísérletezett rádióval, sőt egyik szabadalmában a mai rádió-távirányítású játékok elődjét is leírta. Nemcsak termékeny feltaláló volt, hanem színes, különc egyéniség is. Humanista elveket vallott, szeretett viccelődni, ám létezett egy sokak számára kevésbé ismert, bizarr oldala is. Az amerikai kormányt különösen foglalkoztatták a tudós eredményei, többek között rejtélyes „halálsugara". Összeállításunkban részben W. Bernard Carlson Tesla - Az elektromosság korának feltalálója, valamint Marc Seifer Varázsló: Nikola Tesla élete és kora című könyvéből szemlézünk érdekesebb részleteket.