Ugrásszerűen megnőtt a melanómás betegek száma

Ugrásszerűen megnőtt a bőr daganatos elváltozásainak gyakorisága az elmúlt egy évtizedben, ezen belül a legsúlyosabb ráktípus, a melanóma előfordulása emelkedett a legnagyobb mértékben, csaknem a másfélszeresére – mondja Dr. Holló Péter. A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatóhelyettese a megelőzés, azaz a fényvédelem és a rendszeres anyajegyvizsgálat fontosságára hívta fel a figyelmet, a korai felismerés és eltávolítás ugyanis jelentősen befolyásolja a betegség lefolyását.

Az elmúlt években átlagosan 2300 új melanómás beteget regisztráltak Magyarországon – olvasható a Semmelweis Egyetem sajtóközleményében.

Ez a legsúlyosabb bőrdaganat, leginkább a világos bőrűek, világos szeműek veszélyeztetettek, illetve azok, akiknek sok anyajegye van – mondja Dr. Holló Péter kiemelve, hogy ritkábban ugyan, de barna bőrűeknél is kialakulhat ez az elváltozás. Összességében elmondható, hogy a többi bőrrák – pl. basalioma, laphámrák – esetében is jelentős növekedés mutatkozik a betegek számában. Ezek lényegesen gyakoribbak, mint a melanóma, de kevésbé veszélyes tumortípusok. Ha idejében felismerik őket, nem járnak komoly következményekkel, ám ha későn megy orvoshoz a páciens, a laphámrák akár áttéteket is képezhet.

A bőrt érintő tumorok legtöbbje mögött genetikai tényezők mellett a káros UV sugárzás és a többszöri leégés áll, ezért is kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem – mondja az egyetemi docens. A déli órákban és magas UV sugárzás esetén kerülni kell a napot, emellett használjunk naponta többször magas faktorszámú fényvédőt – tanácsolja Dr. Holló Péter kiemelve, hogy ablak mögött, így akár az autóban, vagy árnyékban is érhetik káros sugarak a bőrünket, tehát ott is óvnunk kell magunkat az erős sugárzástól.

A teljes bőrfelszín évenkénti vizsgálata elengedhetetlen része a megelőzésnek, különösen azoknak fontos erre odafigyelniük, akiknek sok anyajegyük van, vagy előfordult a családjukban bőrrák – javasolja a klinika igazgatóhelyettese, hangsúlyozva az önvizsgálat fontosságát. Amennyiben új anyajegy jelenik meg, vagy egy régebbinek megváltozik a mérete, színe, viszket vagy vérzik, akkor érdemes mielőbb bőrgyógyászhoz fordulni. Nem érdemes elodázni a vizsgálatot, ha ugyanis kialakul a betegség, akár végzetes is lehet.