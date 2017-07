Havonta 21-szer kell kielégülniük a férfiaknak az egészségért

Hol van már az az idő, amikor még gerincsorvadással, impotenciával és más rémségekkel fenyegették a kamaszodó fiúkat, ha önkielégítéshez folyamodnak. Az új kutatások szerint a maszturbáció jelentősen csökkenti a prosztatarák kockázatát.

A Harvard Egyetem kutatóinak a European Urology folyóiratban megjelent tanulmánya szerint harmadára csökken a prosztatarák kockázata azoknál a férfiaknál, akik havonta legalább 21-szer eljutnak a magömléshez. Ez történhet hagyományos nemi aktussal, de a maszturbáció is megfelelő.

Havi 21 kielégülés szükséges

A tanulmányba tartozott egy kérdőív, amelyet 31 925 férfival töltettek ki egy 18 éves időszak folyamán. A kérdőívbe be kellett írni az ejakulációs gyakoriságot az ív kiküldése előtti évben, ezenkívül a 20-29, valamint a 40-49 év közötti életkorban.

A tanulmány a prosztatarák statisztikailag jelentős csökkenését mutatta ki azoknál a férfiaknál, akik rendszeresen maszturbáltak.

Korábbi tanulmányok is arra utaltak, hogy az aktív nemi élet csökkenti a rák kockázatát, de a mostani kutatás a havi orgazmusok kellő számát is meghatározta.

Még nem világos, miért jótékony hatású az ejakuláció

Egyelőre nem világos, miért csökkenti az ejakulációk nagyobb száma a prosztatarák előfordulási gyakoriságát, de egyes kutatók úgy vélik, hogy a magömléssel járó orgazmus kimossa a prosztatában felhalmozódó rákkeltő toxinokat.

A prosztatarák súlyos probléma a világon. Az USA-ban például hétből egy embert érint, és sok halálos áldozatot is szed. Szerencsére a prosztatarák túlélési aránya viszonylag magas a többi rákhoz képest. Dea műtéti vagy sugárkezelésnek számos mellékhatása (inkontinencia, impotencia) lehet.

Az orvosok azonban arra is figyelmeztetnek, hogy önmagában a maszturbáció nem elég a prosztatarák elkerülésére. Szükséges az egészséges táplálkozás és a megfelelő testmozgás is. Ezenkívül panasz esetén, illetve 60 év feletti életkorban panasz nélkül is célszerű felkeresni az orvost, hogy idejében felfedezzék a bajt.