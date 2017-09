Kutatások igazolják, hogy a varjak rendkívül intelligens állatok, olyannyira, hogy a CIA is felfigyelt képességeikre, és segítségükkel tervezték felkutatni Oszama bin Ladent, a hírhedt terrorista vezért. A varjak rendkívüli intelligenciájával kapcsolatos kutatást a Proceedings of the Royal Society B. magazinban publikálták.