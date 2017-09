Szörnyeteggé vált aranyhalakkal hadakozik egy kanadai város

Egy kanadai város kilátástalannak látszó harcot vív több ezer, valódi „szörnyeteggé" vált aranyhallal – írja a Daily Mail.

A problémák akkor kezdődtek, amikor valaki néhány aranyhalat szabadon engedett a kanadai St. Albert város Edgewater nevű tavában. A halak olyannyira elszaporodtak, hogy a hatóságok már három éve hiába próbálják kiirtani őket.

Pedig minden módszert bevetettek, amit csak el lehet képzelni: például 2015-ben lecsapolták a tó vizét, hátha télen teljesen befagy az aranyhalakkal együtt. A próbálkozás kudarcot vallott, a kopoltyúsok életben maradtak. Rá egy évre elektromos árammal próbálták kiiktatni a tavat megszálló idegeneket, de ekkor sem jártak a szakértők sikerrel.

Ha nem lenne elég baj, most úgy tűnik, a hatalmas termetű aranyhalak valahogyan egy másik tóba is átkerültek, veszélyeztetve az ott élő őshonos fajokat. Más választás nem lévén, most kémiai anyagokkal igyekeznek megölni a kártevőket.

Az egyik környezetvédelemért felelős szakember, Leah Kongsrude szerint a zombi filmeket idézi az, mennyire elpusztíthatatlanok ezek a „lények". „Nagyon alkalmazkodó, szívós állatokról beszélhetünk, az őshonos halainknak esélyük sincs ellenük. Lehet, hogy az akváriumban cukinak tűnnek, de ha a természetes vizekbe engedjük őket, valódi szörnyhalakká válhatnak" – mondta Kongsrude.