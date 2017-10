Veszedelmes titkot rejthet az emberi sperma

Ijesztő dolog derült ki az emberi spermáról. Az ondóban akár 27 különféle vírus is rejtőzhet, e testnedv így jóval nagyobb szerepet játszik a különböző betegségek terjesztésében, mint azt eddig gondolták – írja az IFL Science.

Nemrég derült ki, hogy a Zika-vírus a fertőzést követően akár hat hónapon át is képes életben maradni az ondóban és ezzel nemi úton is terjedhet. A felfedezés az Oxfordi Egyetem egyik kutatócsoportját is megihlette, akik azt vizsgálták, milyen vírusok képesek a spermában életbe maradni. Idáig ugyanis nagyon kevés információ volt ismert erről a kutatási területről.

A szakemberek tüzetesen átnézték a rendelkezésre álló esetleírásokat, a munka során kapcsolatot kerestek a vírusok, a spermiumok, és az ondó között. Az eredmények megdöbbentőek voltak. Legkevesebb 27 különféle vírus lehet jelen a spermában és legalább 11 képes életben maradni a herékben. A felfedezést a kutatók az Emerging Infectious Diseases című szakfolyóiratban publikálták.

Nem világos, hogyan maradnak életben

Eddig is ismert volt, hogy néhány vírus, például a HIV és a hepatitis az ondóval nemi úton képes terjedni, az új eredmények szerint viszont egy csomó olyan vírus is a spermában rejtőzhet, amikről mostanáig nem is tudtak a szakemberek. Az, hogy a talált vírusok a legkülönfélébb családokból származnak, arra utal, hogy nem speciális vagy konzervált mechanizmusnak köszönhetően képesek túlélni a férfi szaporítószervekben.

A tanulmány szerzői ugyanakkor megjegyzik, hogy vannak olyan tényezők, amik befolyásolják, hogy egy férfi spermája kellemes környezetet jelent a vírusoknak vagy sem.

Például immunszupprimált (csökkent immunrendszerű) betegeknél a kórokozók könnyebben életben maradhatnak, de más, szexuális úton terjedő betegségek is segíthetik a vírusok fennmaradását. Ezt egyelőre nem lehet tudni, ugyanis a jelenlegi kutatás a szakirodalom átfésülésén alapul, a vírusokat segítő faktorok feltárásához további kutatások szükségesek.

A vírusok megváltoztathatják a hímivarsejt örökítő anyagát

Az sem világos teljesen, hogy az ondóban észlelt vírusok mindegyike szexuálisan átadható-e, fennáll ugyanakkor a veszély, hogy a kórokozók egy része képes megváltoztatni a spermiumok DNS-ét, örökletes betegségeket idézve elő a születendő utódokban. A szerzők azt ígérik, ezzel kapcsolatban is folytathatják a kutatómunkát.