Tovább élnek azok, akiknek kutyájuk van

A kutyatulajdonosok körében alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri betegségek, valamint egyéb tényezők okozta halálozások kockázata, mint a kutyátlanoknál egy 12 évet felölelő svédországi vizsgálat során, amelynek eredményeiről a Scientific Report című folyóiratban számoltak be a kutatók.

Több svédországi egyetem és a Stanford Egyetem kutatói 3,4 millió olyan svéd állampolgárt választottak ki 40 és 80 éves kor között, akiknél 2001-ig még semmilyen szív- és érrendszeri betegség nem jelentkezett. A követő tizenkét évben a szakemberek nyomon az egészségi állapotukat - írja a The Local című svéd hírportál.

Az eredmények szerint a vizsgált időszakban a kutyatulajdonosok körében alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris betegségek és egyéb tényezők okozta halálozások kockázata, mint a kutyátlanoknál.

A jótékony hatás az egyedül élő embereknél volt a legszembetűnőbb. Az egyfős háztartásokban élő kutyatulajdonosok körében 33 százalékkal volt alacsonyabb a halálozás és 11 százalékkal alacsonyabb a szívroham előfordulása a vizsgált időszakban, mint azoknál az egyedül élőknél, akiknek nem volt kutyájuk.

Ez volt a legérdekesebb eredményünk: azt mutatja, hogy a kutyák nagyobb hatással vannak az egészségére, ha az ember egyedül él - magyarázta Tove Fall, az Uppsalai Egyetem munkatársa. Hozzátette: "ennek az lehet az oka, hogy egyedüli gazdaként az ember több fizikai aktivitást végez, és azt is mutatja, hogy a kutya segíthet enyhíteni a magányosság okozta stresszt".

A kutatók szerint a tanulmány eredményei fontosak lehetnek Svédországban, ahol sokan élnek egyedül, főleg az idősebb korosztályból. M i svédek nem vagyunk túl jók abban, hogy beszélgetést kezdeményezzünk egy idegennel, és egy kutya segíthet ebben, mert beindíthatja az interakciót az emberek között - jegyezte meg a szakember.

Számos oka lehet, hogy a kutyák miért vannak jótékony hatással gazdáik egészségére, habár a tanulmány ezeket nem vizsgálta.

Az egyik lehetséges ok az emberi mikrobiomra gyakorolt hatás. Sokan úgy vélik, hogy a humán mikrobiom ma már nem sokszínű, ám lehetséges, hogy a kutyák jótékony hatással vannak rá azáltal, hogy behordják a lakásba a koszt és a baktériumot - mondta Fall.

"Ugyanakkor az is lehet, hogy a kutyatartók már azelőtt is sok mindenben különböztek a kutyátlanoktól, hogy magukhoz vettek egy ebet, például már korábban is jobban érdeklődhettek a testmozgás iránt, vagy eleve egészségesebbek voltak, ami persze befolyásolhatta az eredményeinket" - mutatott rá a kutató.

Az eredményekből az is kiderült, hogy a nagyobb testű, nagy mozgásigényű kutyák, például a retrieverek és a vizslák vannak a legjobb hatással gazdáik egészségére.