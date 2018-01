Akár az embert is megfertőzheti a zombiszarvasok betegsége

Az USA 22 államában és Kanada bizonyos részein is felütötte fejét a krónikus sorvadásos betegség, amelyet a köznyelv gyakran „zombiszarvas-kórnak" is nevez. De vajon a kergemarha-kórhoz hasonlóan ez is képes lehet átterjedni az emberre? Kutatók egy csoportja ezt a kérdést igyekszik megválaszolni.

A krónikus sorvadásos betegség több tünetet is okoz a beteg állatoknál. Ezek közé tartozik például a drasztikus súlycsökkenés, a koordinációs zavar, a nyáladzás, a szédülés, a bamba, üres arckifejezés, valamint az, hogy az embertől egyébként irtózó vadak hirtelen szelíddé válnak. A kór nevéből következik, hogy azt a szarvasfélék kaphatják el.

Az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) adatai szerint a betegség 1967-ben ütötte fel fejét Colorado államban, azonban mostanáig nem sikerült kimutatni, hogy a fertőzés átterjedhet emberre is.

Nem vagyunk biztonságban, bármikor bekövetkezhet a baj

A krónikus sorvadásos betegség az úgynevezett prionbetegségek közé tartozik. A prionok fehérjetermészetű fertőző ágensek, a gazda fehérjéit alakítják át. Az átalakított fehérjék térszerkezete megváltozik, ezután az adott fehérje nem képes ellátni a testben végzett feladatait, ehelyett további fehérjéket alakít prionná, a fertőzés pedig futótűzként terjed. A legismertebb prionbetegség a Creutzfeldt–Jakob-szindróma (CJD) vagy ismertebb nevén a kergemarha-kór, de Amerikában egyre jobban terjed a krónikus sorvadásos betegség is.

Ugyan a prionok nem ugrálnak egyik fajról a másikra, viszont nagyon könnyen evolválódhatnak, aminek hatására idővel más fajokat is megfertőzhetnek, mondta a Live Science tudományos portálnak Mark Zabel, a Coloradói Állami Egyetem Prionkutató Központjának munkatársa. Erre pont jó példa a kergemarha-kór, amiről korábban szintén úgy gondolták, hogy nem lehet veszélyes az emberre, ám amikor az 1980-as, 1990-es években több százan megbetegedtek a fertőző marhahústól Nagy-Britanniában, hamar rá kellett döbbeni arra, hogy mi is veszélyben vagyunk.

Minden okunk megvan azt hinni, hogy a krónikus sorvadásos betegség az emberre is átterjedhet" – figyelmeztet Zabel, aki szerint a betegség kórokozója könnyen továbbfejlődhet, így csak idő kérdése, mikor alakul ki az embert is legyűrő prion.

Rugalmas kórokozó

A félelem azért is jogos, mert ha embert nem is, majmokat már megbetegíthet a szóban forgó prion. Egy mostanában publikált kanadai kutatás során makákókat etettek fertőzött szarvashússal. Az öt majom közül három megfertőződött a betegséggel. Ez volt az első alkalom, hogy demonstrálták, a prion képes főemlősöket is megbetegíteni.

A Zabel vezette kutatólaborban azt is kimutatták, hogy a krónikus sorvadásos betegséget előidéző prion „rugalmas", azaz szerkezete viszonylag rövid idő alatt képes megváltozni. Más tanulmányok során azt is igazolták, hogy mesterségesen előállíthatóak olyan zombiszarvas-kórt előidéző prionok, amik az embert is megbetegítik. Ha pedig ez laboratóriumban megteremthető, akkor természetes evolúció útján is megjelenhet, figyelmeztetnek a szakértők.

A CDC azt tanácsolja, vizsgáltassák be a vadászok a vadhúst

A CDC azt ajánlja, hogy azokon a területeken, ahol felütötte fejét a betegség, vadhúst csak alapos bevizsgálás után lehessen fogyasztani. Emellett a járványügyi szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a vadászok ne lőjék ki és dolgozzák fel azoknak az állatoknak a húsát, amelyek mutatják a már fent említett szimptómákat vagy csak furcsán viselkednek. Ugyanakkor a teljesen egészségesnek tűnő szarvas sem feltétlenül biztonságos, mivel a betegség első tünetei lehet, hogy csak évekkel a fertőzés után jelentkeznek.

Forrás: Live Science