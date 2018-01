1892. augusztus 4-én egy gazdag, és köztiszteletnek örvendő idős házaspár, Andrew Jackson Borden és Abby Borden holttestére bukkantak saját otthonukban, a Massachussetts állambeli Fall Riverben. Mindkettejüket brutális módon, baltával végezték ki. Vajon a mély ellenszenv késztette arra a lányukat, Lizzie Bordent, hogy megölje önző, zsugori édesapját, valamint mostohaanyját? Vagy éppen csak rosszkor volt, rossz helyen és más volt a tettes? A kriminalisztikatörténet elhíresült esete máig megoldatlan ügy maradt.

Házsártos mostoha költözik a családi fészekbe

Mr. Borden mindkét lánya a Massachussetts állambeli Fall River Second Street 92-es szám alatt található házában született: először Emma, majd a gyilkossági ügy miatt híressé vált Lizzie, aki 1860. július 19-én látta meg a napvilágot. A két lány édesanyja, Sarah Borden, Lizzie megszületése után két évvel később meghalt.

Mr. Borden egy idő után megunta a magányt és két lánya egyedüli nevelését, ezért három évvel felesége halála után újranősült:

az akkor 37 éves, rendkívül házsártos Abby Dufree Grayt vette el feleségül.

Az új feleség egyik lánnyal sem jött ki jól igazán, főleg nem Lizzie-vel, akinek az édesapjával is eleve nehéz volt a kapcsolata, mivel Mr. Borden fiút szeretett volna második gyermekének.

Megölte a lánya galambjait

A folyamatos veszekedések és a kölcsönös ellenszenv mellett Lizzie gazdag, ám rendkívül zsugori édesapja alig költött valamit a hozzátartozóira, ezért a Borden család tagjai idővel a város legszegényebb családjaival voltak egy szinten, életmódjukat tekintve.

Lizzie és testvére egy darabig tűrték a családon belül rájuk nehezedő nyomást,

ám nővére idővel elköltözött, így a lány magára maradt, egy fedél alatt a szüleivel. A súlyos konfliktusok ezután sem maradtak el: egy alkalommal Lizzie eldugta mostohaanyja ékszereit bosszantásképpen, de tettére fény derült.

Majd mikor ezt követően valóban betörtek hozzájuk, Mr. Borden megölte lánya galambjait, ugyanis meg volt róla győződve, hogy a galambok miatt hatoltak be a házba az elkövetők.

Elszakadt a cérna, vagy véletlen egybeesés történt?

1892. augusztus 4-ének verőfényes reggelén, a bérlakások kezelésével foglalkozó Andrew Jackson Borden szokásához híven munkába indult. Ezt követően a szobalány, Bridget és Mrs. Borden takarítani kezdtek a házban, más és más helyiségekben.

A szobalány ahogy befejezte a munkáját, egy kis időre lepihent;

mint utóbb kiderült, Mrs. Bordenre ez idő alatt sújtottak le hússzor egy baltával, ebből legalább egyszer a fejére.

A mit sem sejtő és látó Mr. Borden időközben hazajött és leheveredett a nappaliban található díványra, de nem telt bele sok idő, és őrá is lesújott a titokzatos balta: összesen tíz sebet kapott, a koponyáját pedig valósággal szétverte a gyilkos.

Bridget Lizzie kétségbeesett jajveszékelésére ébredt fel, a szobalány ekkor azonnal orvost hívott, majd szólt a szomszédoknak, hogy megnyugtassák az eleinte sokkos állapotú nőt.

Ugyanakkor a szomszédok különösnek vélték, hogy Lizzie miként lehet higgadt,

és hogyan mesélhet rezzenéstelen arccal nekik a nem sokkal azelőtt történt véres tragédiáról.

A szobalány után Lizzie Borden lett a fő gyanúsított

A brutális kettős gyilkosság után a rendőrség azonnal keresni kezdte az elkövetőt, egyik gyanúsítottjuk John Morse, Lizzie korábban elhunyt édesanyjának bátyja volt, aki viszont a bűncselekmény elkövetésének idején éppen Lizzie nővérével nyaralt, úgyhogy volt alibije.

Később a gyanú a szobalányra terelődött, ám nem volt indíték, mivel a házban nem tartottak pénzt,

és a végrendeletben sem szerepelt kedvezményezettként. Ekkor jött képbe Lizzie, akinek már jóval több indítéka lehetett a gyilkosságra. Sokan mégis kételkedtek a nyugodt, csendes alaptermészetű, és rendszeresen templomba járó lány bűnösségében.

Vallomásában azt állította, hogy a gyilkosság idején a fészerben tartózkodott és három körtét evett meg,

de az alibije – mivel a gyümölcsök csutkáit nem találták meg – igen ingatag volt. A szobalánynak viszont azt mesélte, hogy a hátsó kertben volt. Hogy a történet még szövevényesebb legyen: Lizzie a gyilkosság előtti napok egyikén ciánsavat vett a helyi patikában – erre a tettére szintén nem tudott ésszerű magyarázatot adni a nyomozóknak.

Az is gyanús volt, hogy a házban történtek idején viselt ruháját elégette, mert állítása szerint festékes lett – egyesek azt pusmogták, valójában azért, mert véres volt.

Lizzie Borden fejszét fogott, az anyjának húszat adott

A gyilkosság híre és az ennek nyomán szárba szökkent pletykák pillanatok alatt elterjedtek, az újságok is folyamatosan foglalkoztak az üggyel, Lizzie-t pedig az év december 2-án vád alá helyezték.

A véres cselekményrőll különböző elméletek születtek: a közvélemény egyre inkább a 32 éves lánnyal szimpatizált, mondván csak apja és mostohaanyja zsarnokoskodását, valamint galambjainak megölését akarta megtorolni a gyilkossággal, hogy ezáltal végre nyugalomra lelhessen. A helyi gyerekek még egy mondókát is írtak róla:

Lizzie Borden fejszét fogott, az anyjának húszat adott, szörnyű tettén elrémülve, az apját is agyonverte."

Ám a rendőrség minden igyekezete hiábavalónak bizonyult, az akkori kor még kevéssé fejlett kriminalisztikai technikája miatt végül is nem tudták rábizonyítani Lizzie-re a kettős gyilkosságot. Mivel a lányon kívül nem volt több vádlottja az ügynek, a bíróság 1893. június 20-án Lizzie Bordent bizonyítékok hiányában felmentette.

A felmentő ítélet után a nő élete jelentősen könnyebbé vált,

hiszen nem csak hogy szabadon távozhatott, de apja vagyonát is megörökölte,

amiből a szobalánynak, Bridgetnek szintén jutott. A homályos hátterű emberölés mind a mai napig megoldatlan maradt, Lizzie Borden ügye a lezáratlan gyilkossági esetek sorát gyarapítja a kriminalisztika történetében.

Új alteregó: Lizzie-ből Lizbeth

Lizzie Borden 1893-as felmentése után továbbra is Fall Riverben élt, nővérével együtt egy nagy kastélyt vettek közös örökségükből, a korábbi háztól és a velejáró emlékektől így szabadultak meg. Lizzie még a nevét is megváltoztatta Lizbethre, hogy az jobban passzoljon a fényűzővé vált életéhez. Ha már a korábbi barátai mind elfordultak tőle, Lizzie legalább a gazdagokéval azonos életstílus szerint szeretett volna élni.

Óriási partikat adtak nővérével együtt, a helyiek szerint egyszer még egy pálmafát is hozatott a kertjükbe dekorációnak. Azonban hiába volt a fényűzés, mert az új társasága is a bűnöst látta a lányban, és sohasem fogadták be igazán maguk közé. Lizzie nővére nem nézte jó szemmel a költséges duhajkodásokat és a sok kicsapongást, húgában néhai édesapja személyiségjegyeit vélte felfedezni, persze nem a zsugoriságot illetően.

A két nővér közötti szakadék akkor vált áthidalhatatlanná, amikor Emma 1905-ben – máig nem tudni miért – elköltözött a közös házból. A két testvér ekkor beszélt utoljára egymással.

Hotelszoba lett a tetthelyből

Lizzie az apai örökségből vett impozáns épületben élte le életét 1927. június 1-jén, tüdőgyulladás miatt bekövetkezett haláláig.

Érdekes módon a nővére, Emma, csak néhány nappal élte őt túl; a két nővérről és azok viszonyáról a cselédlányuk nem volt hajlandó többet elárulni, még azok halála után sem.

A Borden-ház 1996-ig gazdátlanul állt, de azóta bárki számára megtekinthető.

Egy befektető átalakította szállóvá, legfőképp azok számára, akik máig is érdeklődnek a megoldatlan, rejtélyes gyilkosság iránt.