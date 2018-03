A második nagy világégés legendás harceszközei

Az emberi konfliktusok történetében sohasem váltak annyira jelentőssé a haditechnikai fejlesztések, mint az 1939 és 1945 között zajló globális világégés, a második világháború éveiben. A második világháború volt az utolsó olyan nagy fegyveres konfliktus, amely az egész földkerekség valamennyi hadszínterén, a szárazföldeken, a tengereken, és a levegőben is tömeghadseregek közötti ütközetek formájában zajlott. És nem volt még egyetlen olyan háború sem, amelyben akkora szerepet játszott volna a tudósok, mérnökök és technikusok névtelen hadserege, mint az emberi történelem legnagyobb eddigi kataklizmájában. A háború hat éve alatt hatalmas változás zajlott le a haditechnikában. Olyan új harceszközök álltak ekkor szolgálatba, mint például a radar, a sugárhajtású repülőgép, a ballisztikus rakéta vagy a nukleáris fegyver, amelyek teljesen új irányt szabtak a második világégés utáni évtizedek, a hidegháborús korszak katonai fejlesztéseinek. A hadviselő felek korszerű harceszközök iránti igénye azonban nem csak a haditechnikai fejlesztésekben hozott addig még nem tapasztalt óriási fejlődést; az új és korszerű harceszközök egészen új katonai doktrínákat is szültek, például a páncélos hadviselésben, vagy a tengeri hadműveletekben. Nagy képgalériánk a második világháború leghíresebb, vagy ha úgy tetszik leghírhedtebbé vált harceszközeit mutatja be. Természetesen nem törekedhettünk a teljességre, galériánk csak a háború leghatékonyabbnak bizonyult harceszközei bemutatását kísérelheti meg történelmi értékű képek, és a hozzájuk írt rövid magyarázó szöveg segítségével.