Itt a sebgyógyulást segítő kötés

A fájdalmas, nehezen kezelhető sérülések gyógyulását gyorsító kötszert fejlesztettek ki amerikai kutatók. A formálható hidrogél a szervezet saját gyógyító mechanizmusait használja ki, nem szükséges hozzá gyógyszeres hatóanyag.

Az amerikai Északnyugati Egyetem kutatócsoportja hétfőn publikálta a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban tanulmányát, amelyben arról számolnak be, hogy az új "regeneráló kötés" főként a cukorbetegek számára jelent jó hírt, mivel náluk egy kisebb, el nem látott sérülés is nyílt sebbé válhat, és ezeknek a nehezen kezelhető sebeknek az állapota olyan súlyosra is fordulhat, ami akár végtagamputációhoz vagy halálozáshoz vezethet.

Az összehasonlító vizsgálatok szerint az új kötés alkalmazásával 33 százalékkal gyorsabban gyógyultak a sebek, mint a jelenleg a piacon lévő leggyakrabban alkalmazott kötéssel. A tanulmány szerint az új kötés bármilyen típusú nyílt seb ellátására használható.

Nem kell semmilyen gyógyszer a gyógyuláshoz

A regeneráló kötszer laminint tartalmaz, egy olyan proteint, amely a test legtöbb szövetében, köztük a bőrben is megtalálható. A lamimin jeleket képes küldeni a sejteknek: ösztönzi a sejtek szétválását, vándorlását és megtapadását.

Guillermo Ameer, az egyetem orvosbiológus professzora, a kutatás vezetője elmondta: csoportja azonosította a laminin egy A5G81 elnevezésű, 12 aminosav hosszúságú szegmensét, amely kulcsfontosságú a sebgyógyulás folyamatában. A szegmenst aztán egy antioxidáns hidrogél kötésbe helyezték, amelyet korábban a laboratóriumban fejlesztettek ki.

Ezzel az új megközelítéssel nem gyógyszerrel vagy külső tényezővel avatkozunk be a gyógyulás felgyorsításába. És nagyon jól működik" - hangsúlyozta Ameer.

Mivel a kötés a szervezet saját gyógyító erejét használja ki gyógyszerek vagy biológiai anyagok alkalmazása nélkül, az ellenőrzési eljárás egyszerűbb lesz, ami azt jelenti, hogy a betegek hamarabb juthatnak majd hozzá a piacon. A kötés antioxidáns természete gyulladást okoz, de a hidrogél reagál a hőmérsékletre: a sebágyra folyékony állapotban viszik fel, majd a testhőmérséklet hatására gyorsan géllé szilárdul. Ez a fázisváltozás lehetővé teszi, hogy felvegye a seb pontos alakját, amire a jelenleg alkalmazott más kötések nem alkalmasak.

A sebek szabálytalan alakúak és mélyek. A folyadék bármilyen formát betölthet, és ott maradhat a helyén. Az egyéb kötések viszont többnyire kollagén filmeken vagy szivacsokon alapulnak, amelyek elmozdulhatnak a sebhelyről" - magyarázta a professzor.

Ameer kutatócsoportja hamarosan elkezdi az új regeneráló kötés nagyobb preklinikai modelljének vizsgálatait.

(MTI)