Már a tejfogak sincsenek biztonságban

Egyre gyakoribb, és már a tejfogazatban is tapasztalható a fogerózió jelensége – hívta fel a figyelmet Dr. Tóth Zsuzsanna. A Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinikájának igazgatója hozzátette, a fogainkra nemcsak a cukros ételek és italok fogyasztása lehet ártalmas a fogszuvasodás kialakulásával, hanem fogkopás formájában az egészséges táplálkozás kapcsán gyakran fogyasztott gyümölcsök, gyümölcslevek savanyú kémhatása is. A savas közeg kémiailag károsítja a fogakat-ismertette az egyetemi docens. Ha azonban étkezés után tejet iszunk, sajtot eszünk, esetleg remineralizáló szájöblítő folyadékkal öblögetünk, ezek segítenek a savas miliő semlegesítésében.

A fogerózió kémiai savhatásra bekövetkező fogkopás, ami a fogzománc vastagságának csökkenésével jár. Idővel érzékennyé is válnak a fogak, és esztétikai problémák is jelentkeznek – emelte ki Dr. Tóth Zsuzsanna. Az eróziós frontfogak metszőélei üvegszerűen átlátszóak, a zománc elvékonyodásával a sárgább színű dentin jobban áttűnik, ezáltal a fog színe sötétebb, és kevésbé tetszetős lesz. Extrém kopásnál a fog alakja is megváltozik, kagylószerű bemélyedések jelentkeznek, a csücsköknél csészeszerű hiányok alakulnak ki. A fogzománc teljesen el is tűnhet, a szabaddá váló dentin pedig kevésbé kemény és ellenálló, így jóval gyorsabban kopik – tette hozzá a klinikaigazgató. Ez a magyarázata a fogak érzékenységének, később a fájdalomnak. Ilyen súlyos esetben, de sokszor érzékenység nélküli előrehaladott állapotban is helyreállító beavatkozásokra, pl. tömésre, korona készítésére lehet szükség.

A savhatást egyfelől okozhatják savanyú ételek és italok (pl.: gyümölcsök, gyümölcslevek, ecetes ételek; salátaöntetek, szénsavas üdítők, energiaitalok, borok, vitaminkészítmények), másrészt a gyomorsav maró hatása is. Utóbbira példa a reflux, amikor a nyelőcsőből a szájüregbe savas visszaáramlás történik. Hasonló fogkopást eredményez, ha a háttérben a rendszeres hánytatással járó bulimia áll. Nagyon fontos, hogy félévente rendszeresen járjunk fogászati kontrollvizsgálatra, mert a fogorvos így már akkor észreveszi a bajt, amikor a páciens még nem is érzékeli azt. A fogorvos segítségével lassítani lehet az eróziós folyamatot, emellett a kontroll során az egyéb elváltozásokat, betegségeket is idejében ki lehet szűrni – hívta fel a figyelmet az ellenőrzés jelentőségére Dr. Tóth Zsuzsanna.

Olykor még a helytelen fogmosással is árthatunk

Mivel savas közegben feloldódik a keményszövet ásványi része, a fogfelszín „felpuhul". Étkezés után tanácsos egy órát várni a fogmosással, hogy elkerüljük ennek a kevésbé kemény felszíni rétegnek a ledörzsölődését. Ha van elég idő rá, e réteg a nyál jelenlétében képes visszakeményedni, remineralizálódni. Ezt a folyamatot elősegíti, ha tejet iszunk, sajttal vagy más magas kalciumtartalmú étellel zárjuk az étkezést. Esetleg remineralizáló szájöblítő folyadékkal is öblögethetünk – ajánlotta az egyetemi docens. A vízivás mérsékli a savhatást. A szénsavas üdítők, energiaitalok fogyasztását azonban kerülni kell, a savas ételeket pedig lehetőleg a főétkezések alkalmával együnk.

Az erózión kívül a rágás során, az egymáson elmozduló fogfelszíneket érintve is keletkezik fogkopás. Az évek múlásával ez olyan jelentős mértékű lehet, hogy a fogak egészen megrövidülnek. Ezt a folyamatot az éjszakai fogcsikorgatás jelentősen felgyorsítja. Ilyen esetben már igen komoly terápiás beavatkozásra van szükség. A klinikaigazgató kitért arra is, hogy a helytelen fogmosási technikával is lehet fogkopást előidézni. A károsodás ilyenkor a fognyaknál keletkező ék alakú kopás formájában jelenik meg. Oka a rossz technika, az agresszív eszközhasználat, a túl erős sörtéjű fogkefe. A fogorvosok ma már inkább a puha, sűrű sörtéjű, kisfejű fogkefét ajánlják, amellyel minden felszínt jól el lehet érni, és így a lepedék mindenhonnan eltávolítható.

Forrás: Semmelweis Médiasarok